Heilbronner Falken wollen mit neuer sportlicher Leitung durchstarten

Auf zwei Männern liegen die Hoffnungen bei den Heilbronner Falken. Mit dem neuen Trainer Petrozza und Sportdirektor Jiranek will der Eishockeyverein vieles besser machen.

Die Heilbronner Falken haben am Donnerstag ihre neue sportliche Führungsriege vorgestellt. Nach dem Abstieg in die Eishockey-Oberliga wird der ehemalige Falken-Spieler Frank Petrozza nun als Trainer hinter der Bande stehen. Der letztjährige Interimstrainer Martin Jiranek übernimmt das Amt des Sportdirektors. Diese Position war bei den Falken jahrelang gar nicht besetzt. Jiranek glaubt fest an die neue Konstellation. Auf der Homepage steht schon zu lesen: "Wir kommen zurück."

Geschäfstsführer Marco Merz betonte zu Beginn der Pressekonferenz, dass in der vergangenen Saison in vielen Bereichen das sportliche Know-how gefehlt habe. Mit Petrozza und Jiranek solle die Lücke nun wieder geschlossen werden. Nicht unbedingt kurz-, aber auf jeden mittelfristig wollen die Falken wieder in die zweite Eishockeyliga DEL2 zurückkehren. Der Etat des Vereins liege in der Oberliga kanpp unter dem der Vorsaison, so Merz.

Kader schon fast komplett

Bei der Zusammenstellung des neuen Kaders sind die Heilbronner nach Angaben des Sportdirektors schon sehr weit. Rund 20 Spieler seien verpflichtet, mit einer guten Mischung aus Jugend und Erfahrung, so Jiranek. Auch Kooperationen mit Vereinen aus der DEL2 werde es geben. Von dort sollen dann Spieler den Kader auffüllen.

Bei der Pressekonferenz der Heilbronner Falken wurde viel Optimismus verbreitet. (links Sportdirektor Martin Jiranek und ganz rechts Geschäftsführer Marco Merz) SWR Uli Zwerenz

Neuer Trainer aus Kanada zugeschaltet

Der neue Trainer Frank Petrozza war bei der Pressekonferenz per Internet aus Toronto (Kanada) zugeschaltet. Er freue sich, bald wieder nach Heilbronn zu kommen und dort alte Freunde zu treffen, sagte der 52-Jährige. Auch Petrozza glaubt, dass seine Mannschaft in der Oberliga vorne mitspielen wird. Er stehe für zweikampfbetontes, schnelles Eishockey. Damit will Petrozza die Fans in Heilbronn bald begeistern.