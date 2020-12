per Mail teilen

Die Corona-Fallzahl ist in Heilbronn wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lag sie am Samstagnachmittag bei 45,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Damit ist der Wert wieder über 40 geklettert. Am Freitagnachmittag wurden noch 38,8 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet. Ab 35 Fällen gilt eine Vorwarnstufe.

Ab 50 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner drohen weitere Einschränkungen bis hin zum Shutdown.

Stadt in Bereitschaft

Die Stadtverwaltung sei in Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung einzudämmen, so eine Stadtsprecherin. Man beobachte die Situation genau und sei in Gesprächen mit dem Landesgesundheitsamt.

Die Stadtverwaltung hatte am vergangenen Montag weitere Schutzmaßnahmen angekündigt, sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen.

Appell und Mahnung der Stadt

Wer aus einem Risikogebiet nach Heilbronn zurückkehrt, ist nach der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise beim Ordnungsamt der Stadt Heilbronn zu melden. Außerdem hätten sich Betroffene auf direktem Weg in Quarantäne zu begeben. Für die Quarantäne sind das eigene Zuhause oder eine geeignete Unterkunft möglich, schreibt die Stadt am Freitag in einer Mitteilung.

"Wer gegen diese Regeln verstößt, macht sich nicht nur strafbar, sondern ist auch unsolidarisch." Agnes Christner, Sozialbürgermeisterin Heilbronn (SPD)

Viele Reiserückkehrer waren in Kroatien und im Kosovo

Rund 80 Prozent der positiv Getesteten in Heilbronn seien Reiserückkehrer, hieß es von der Stadt unter der Woche. Laut städtischem Gesundheitsamt verhalten sich die Rückkehrer sehr kooperativ. Die meisten kommen aus den Risikoländern Kroatien und dem Kosovo. Alle müssen in Quarantäne und dürfen diese erst nach einem negativen Schlusstest verlassen.

Das Gesundheitsamt geht auch der Frage nach der Infektionsstreuung im Stadtgebiet nach - offenbar stecken sich vor allem Familienmitglieder untereinander an. Seit vergangenem Sonntag herrscht in Heilbronn eine Corona-Vorwarnstufe.