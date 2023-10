Heilbronn erwägt erneuten Aufnahmestopp für Geflüchtete

Die Stadt Heilbronn erwägt, temporär keine neuen Geflüchteten mehr aufzunehmen. Bereits im August hatte das Land auf Bitten der Stadt keine Geflüchteten mehr zugewiesen.

Die Stadt Heilbronn zieht einen erneuten Aufnahmestopp von Geflüchteten in Erwägung. Das sagte Stadtsprecherin Claudia Küpper dem SWR. Zurzeit sind in Heilbronn 1.600 Geflüchtete untergebracht, doppelt so viele wie im Jahr 2021. Dazu kämen 1.100 Menschen aus der Ukraine, die privat untergekommen seien. Die Stadt bewege sich an der Kapazitätsgrenze.

Bereits im August gab es einen Aufnahmestopp

Schon im August hatte die Stadt Heilbronn das Land gebeten, die Zuteilung für einen Monat auszusetzen. Solche Absprachen laufen in der Regel geräuschlos. Erst die Ankündigung der Stadt Ulm, eine Woche lang keine neuen Geflüchteten aufzunehmen, sorgte für Schlagzeilen. Gesetzlich sind Stadt- und Landkreise genauso wie das Land verpflichtet, die zugeteilten Personen aufzunehmen. Allerdings gebe es Spielräume, einem Stadt- oder Landkreis bei vorübergehenden Aufnahmeengpässen entgegenzukommen. Diese würden in der Verwaltungspraxis regelmäßig genutzt, so das Regierungspräsidium Karlsruhe gegenüber dem SWR.

Auch die Landratsämter im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis hatten diese Spielräume bei der Verteilung der Geflüchteten in den vergangenen Wochen genutzt. Hier gab es flexible Absprachen zwischen den Ämtern der beiden Ebenen.

Aufnahmestopps auch in anderen Städten

In Ulm wird der Aufnahmestopp voraussichtlich am Montag beendet, anders sieht es in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) aus: Die Stadt will ab Freitag keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen, da laut einem Sprecher die Kapazitätsgrenzen erreicht seien.