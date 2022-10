Schreckschusswaffe in Heilbronn: Muss Tatverdächtiger zahlen?

per Mail teilen

Großeinsatz der Polizei in der Nacht auf Freitag: Ein Mann lief mit einer Schreckschusspistole durch Heilbronn. Nun wird geprüft, ob er den Polizeieinsatz bezahlen muss.

Die Polizei untersucht derzeit, ob der Mann, der vergangene Woche in der Heilbronner Innenstadt mutmaßlich mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben hat, für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss. Die Schüsse hatten einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, Straßen im Stadtkern wurden kontrolliert. Auch Spezialkräfte waren vor Ort in Heilbronn. Dementsprechend teuer könnte es für den Mann werden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Schüsse abgegeben - Polizei umstellt Gebäude in Heilbronn

Im Bereich des Experimenta-Parkhauses hatte der 34-Jährige laut Polizei Schüsse mit einer Waffe abgegeben, welche sich später als Schreckschussmodell herausstellte. Das Gebäude wurde von der Polizei umstellt und die Umgebung evakuiert. Kurz nach seiner Festnahme wurde der Mann wieder freigelassen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.