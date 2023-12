Niederlage für Heilbronn: Keine EM-Mannschaft im Frankenstadion

per Mail teilen

Das Heilbronner Frankenstadion wird vorerst nicht zum Trainingsstandort bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer im kommenden Jahr. Eine Chance hat die Stadt allerdings noch.

Keine der bereits qualifizierten Mannschaften hat sich für Heilbronn als Trainingsstandort für die Fußball-EM im kommenden Jahr entschieden. In der ersten Runde hat keines der in Frage kommenden Teams mit Spielen in Stuttgart oder Frankfurt das Frankenstadion für seine Trainingseinheiten ausgewählt. Zwei internationale Delegationen hatten sich bereits im Sommer das Stadion und als Unterkunft das Heilbronner Parkhotel angeschaut.

Um überhaupt Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung zu haben, hatte die Stadt zuvor die Sanierung des Rasens des Frankenstadions beschlossen.

Zweite Chance für Heilbronn

Es gibt aber eine zweite Chance für Heilbronn, doch noch Gastgeberstadt zu werden. In den Play-offs im kommenden Jahr können sich weitere Mannschaften für die EM qualifizieren. Dann könnte Heilbronn doch noch als Trainingsstandort ausgewählt werden. Die Mannschaften haben bis Mitte Januar Zeit, sich für oder gegen Heilbronn zu entscheiden. Welche der Mannschaften sich tatsächlich qualifiziert, wird aber erst im März feststehen.