Heilbronn mit bundesweit höchstem Pro-Kopf-Einkommen

Dieter Schwarz

Dieter Schwarz ist laut Forbes der reichste Deutsche. Er ist der Mann hinter der Schwarz-Gruppe mit dem deutschen LIDL-Sitz in Bad Wimpfen und Kaufland in Neckarsulm (beide Kreis Heilbronn) und der Dieter-Schwarz-Stiftung. Er lebt in Heilbronn. Der Milliardär wurde 1939 in Heilbronn geboren. 1973 gründete er LIDL. 2020 gab es in Europa und den USA über 11.000 LIDL-Filialen. Schon 1968 erfolgte, zusammen mit seinem Vater Josef Schwarz, die Gründung der Supermarktkette Kaufland, damals noch unter dem Namen Handelshof. Die Umbenennung erfolgte 1984 mit dem ersten Kauflandmarkt in Neckarsulm. Außerdem rief Dieter Schwarz die gleichnamige Dieter-Schwarz-Stiftung ins Leben, die laut eigenen Angaben "ein breites Spektrum an zukunftsorientierten Angeboten im Bereich Bildung und Wissenschaft" fördert. Zu den Projekten gehören unter anderem der Bildungscampus in Heilbronn sowie die Programmierschule 42 Heilbronn und den Neubau der nach seinem Vater benannten Josef-Schwarz-Schule.