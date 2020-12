Nächtliche Ausgangssperren, geschlossene Friseursalons und weitere Einschränkungen könnten ab Anfang der Woche in Heilbronn gelten. Entscheidend ist die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz.

Ob Heilbronn den Hotspot-Erlass der Landesregierung umsetzen muss, das hängt davon ab, ob die Stadt drei Tage am Stück eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 hat. Die Landesregierung bezeichnet in ihrem Erlass vom Freitag diesen Wert als „besonders extreme Infektionslage“. Die Stadt Heilbronn hat am Freitag diese Marke wieder überschritten, mit einer Inzidenz von 214. Zuvor wurde am Donnerstag die Hot-Sport-Marke mit 197,5 ganz knapp unterschritten.

Das Wochenende entscheidet

Wenn Heilbronn am Samstag und Sonntag wieder eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 vorweist, dann müsste entsprechend dem neuen Erlass gehandelt werden. Eine Stadtsprecherin sagte auf SWR-Anfrage, am Wochenende werde bereits eine entsprechende Allgemeinverfügung vorbereitet, um gewappnet zu sein. Diese könnte dann - wenn nötig - in der ersten Wochenhälfte erlassen werden. Die Neuinfektionszahlen werden vom Landesgesundheitsamt immer am späten Nachmittag oder Abend herausgegeben.

Folgen für die Bewohner von Heilbronn

Falls der Erlass greifen würde, kämen mehrere Einschränkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Heilbronner Stadtkreises zu. Zum Beispiel dürften sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Raum sich nur noch zwei Haushalte und maximal fünf Personen treffen. Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, die nicht Teil dieser Haushalte sind, dürfen entgegen § 9 Abs. 1 Corona-Verordnung an den Ansammlungen und privaten Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen. Nachts zwischen 21 und 5 Uhr dürfte die Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden: für die Arbeit, für Arztbesuche, zur Versorgung von Tieren. Auch um Unterstützungsbedürftige und Minderjährige zu begleiten oder bei Notfällen oder Sterbefällen dürfte das Haus verlassen werden. Außerdem müssten Friseurbetriebe, Barbershops und Sonnenstudios schließen.

Sobald der 7-Tage-Inzidenz-Wert für fünf Tage in Folge wieder unter 200 fällt, muss die Allgemeinverfügung wieder aufgehoben werden.