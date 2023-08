Noch einfacher und schneller können sich jetzt heiratswillige Paare in Heilbronn den gewünschten Hochzeitstermin aussuchen. Denn ab sofort gibt es den digitalen Traukalender.

Wer sich in Heilbronn das Ja-Wort geben möchte, der kann sich seinen Hochzeitstermin nun digital reservieren. Im digitalen Traukalender kann man bis zu zwölf Monate im Voraus verfügbare Wunschtermine zum Beispiel im Historischen Rathaus, im Trappenseeschlösschen oder im Heilbronner Schießhaus buchen. Für die weniger stark frequentierten Trauorte in den Stadtteilen erfolgt die Buchung vorerst weiter telefonisch oder per E-Mail, so die Stadt.

Paaren soll es einfacher gemacht werden

Durchschnittlich 550 Paare geben sich nach Auskunft der Stadt jährlich in Heilbronn das Ja-Wort. Ihnen soll es nun einfacher gemacht werden, einen geeigneten Termin für das festliche Großereignis zu finden, sagt Uwe Schlund, Leiter des Heilbronner Standesamts.

"Schließlich ist die Vorbereitung einer Hochzeitsfeier oft schon aufregend genug."

Die Stadt Heilbronn bietet neben Trauterminen unter der Woche in der Hochzeitssaison von März bis Oktober monatlich auch drei Trausamstage an. Auch im Dezember können an drei Samstagen Trautermine gebucht werden, heißt es.