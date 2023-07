Mehrere entschärfte Fliegerbomben wurden wohl in der Nachkriegszeit in einer Kiesgrube in Heilbronn-Böckingen entsorgt. Diese könnten jetzt das Grundwasser gefährden.

Eine Spezialfima sucht ab Anfang August in Heilbronn-Böckingen nach entschärften Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Die Firma wird am westlichen Ortsrand von Böckingen Sondierungsbohrungen durchführen. Laut Augenzeugen wurden dort bis 1948 mehrere entschärfte Fliegerbomben beim Verfüllen der Kiesgrube entsorgt. Grundwasser könnte durch Fliegerbomben gefährdet sein Von den Bomben geht zwar keine akute Gefahr mehr aus, die Zersetzung des Sprengstoffes kann aber möglicherweise das Grundwasser gefährden. Bis zum Jahresende wird nun nach den mutmaßlichen Sprengkörpern gesucht. Nach Auswertung der Daten im kommenden Jahr soll es dann eine Einschätzung zur möglichen Gefährdung des Grundwassers geben. Je nach Ergebnis könnten dann weitere Maßnahmen beschlossen werden.