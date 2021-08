Mit Noworossijsk unterhält Heilbronn seit 2019 eine Partnerschaft - doch diese konnte sich fast noch gar nicht entwickeln. Ein Freundeskreis soll die Freundschaft nun beleben.

Judo-Trainer Melek Melke aus Heilbronn war einer der ersten, der dachte: "Wir brauchen eine Partnerschaft mit Noworossijsk!" Zwei Mal war er nun schon dort, erst beim Fachkräfteaustausch als Judo-Trainer und kurz darauf nochmal mit seinen Judo-Schülern. Jedes Mal fühlte er sich willkommen:

"Ich hätte nicht gedacht, dass die Gastfreundschaft so überwältigend ist. Ich hätte es mir kühler vorgestellt, aber es war so, als würde man sich schon ewig kennen!"

Als internationaler Profisportler kennt er solche Überraschungen und er will solche Erfahrungen auch an seine Judo-Schülerinnen und Schüler weitergeben. Doch eine nachhaltige Partnerschaft, also die Kontakte zu pflegen und Reisen zu organisieren – das ist aufwändig. Helfen würde ihm dabei eine starke Struktur, wie sie aus der Städtepartnerschaft entstehen könnte.

Was Heilbronn und Noworossijsk verbindet

Die Stadt Heilbronn will deshalb nach den Sommerferien einen Freundeskreis gründen. Neben den ersten Sportaustauschprogrammen gibt es noch mehr, was die Stadt am Schwarzen Meer und Heilbronn verbindet. Zum Beispiel der Wein, denn wie in Heilbronn werden rund herum Reben angebaut. Die Universitätsstadt mit rund 250.000 Einwohnern ist auch für die Heilbronner Hochschule interessant und auch die Industrie- und Handelskammer pflegt schon erste Kontakte mit neuen Handelspartnern. Pressesprecherin Claudia Küpper erklärt, bisher habe es vor allem einen Austausch zwischen den Verwaltungen gegeben. Das soll jetzt auf eine neue Ebene gehoben werden:

"Wir wollen, dass sich Bürger einbringen, dass sich Vereine einbringen, die Schulen austauschen..."

In einem Videocall haben erste Interessierte schon Ideen gesammelt. Zum Beispiel Winzer auf dem Heilbronner Weindorf zusammenbringen, Kinder gegenseitig auf die großen Kinderfreizeiten im Sommer einzuladen oder auch einfach Urlaubsreisen zu organisieren. Wer mitmachen will, kann sich direkt an das Büro des Oberbürgermeisters in Heilbronn wenden und in den Email-Verteiler aufgenommen werden.