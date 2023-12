Heilbronn baut weitere Bushaltestellen barrierefrei

In Heilbronn sollen sechs weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die Stadt will damit rund 850.000 Euro in Haltestellen in verschiedenen Stadtteilen investieren.

In den kommenden zwei Jahren sollen sechs weitere Bushaltestellen in verschiedenen Heilbronner Stadtteilen barrierefrei umgestaltet werden. Das soll der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates am Dienstag beschließen. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 850.000 Euro. Leichterer Zustieg für Gehbehinderte Für beispielsweise sehbehinderte und blinde Menschen werden Rippen-, Noppen- und Kontrastplatten eingebaut. Außerdem werden die Haltestellenbereiche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität angehoben und verbreitert. Ihnen soll somit ein leichterer Zustieg ermöglicht werden. Von den 385 Heilbronner Bushaltestellen sind bisher nur 45 stark frequentierte barrierefrei ausgebaut. Der Umbau der Bushaltestellen werde je nach vorhandenen finanziellen Mitteln und nach einer Prioritätenliste vorangetrieben, so die Stadt weiter. Diese sei mit dem Heilbronner Inklusionsrat abgestimmt.