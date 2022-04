Bewerbung: Gastgeber für Fußball-EM 2024

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn bewirbt sich für die Fußballeuropameisterschaft der Herren 2024 in Deutschland als Gastgeber für eines der 24 teilnehmenden Nationalteams. Die gemeinsame Bewerbung von Stadt und Parkhotel Heilbronn erfolgte auf Aufforderung des Deutschen Fußball Bundes für die Ausrichtung eines sogenannten Team Base Camps. Diese Camps umfassen die Unterbringung der Spieler und Trainer, eine abgeschirmte Sportanlage sowie ein Medizinzentrum. Mit dem Frankenstadion sowie dem Parkhotel im Herzen der Stadt könnten allen Teams beste Bedingungen für die Vorbereitung auf die Spiele geboten werden, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Zehn Stadien in Deutschland gehören zu den EM-Austragungsorten, darunter auch Stuttgart und Frankfurt.