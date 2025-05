Umleitungen und viel Polizei in Heilbronn wegen AfD-Versammlung, Demo und Triathlon

In Heilbronn kommt es an diesem Wochenende zu Verkehrsbehinderungen: Grund sind eine Partei-Veranstaltung der AfD mit Gegendemo und ein Sportevent.

Wer am Wochenende nach Heilbronn möchte, braucht viel Geduld und Zeit. In der Innenstadt wird es Umleitungen und Sperrungen geben. Bahnen fahren nicht wie geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Hintergrund sind mehrere Veranstaltungen: Im Kongresszentrum Harmonie wird die Alternative für Deutschland (AfD) Baden-Württemberg am Samstag ihre Landeswahlversammlung abhalten. Dabei sollen Listenplätze für die Landtagswahl 2026 vergeben werden. Das Netzwerk gegen Rechts (NgR) Heilbronn kündigt parallel Protest gegen die Partei und die Versammlung an - mit einer angemeldeten Gegendemonstration. Am Sonntag dann steht die Stadt mit einem Triathlon ganz im Zeichen des Sports.

Demo-Kundgebung auf der Heilbronner Allee

Schon am frühen Samstagmorgen sind zentrale Straßen in Heilbronn von Seprrungen betroffen. Der Demozug soll vom Hauptbahnhof aus bis zur Harmonie in die Innenstadt ziehen. Auf der Allee ist dann eine Kundgebung des Netzwerks geplant. Es wird mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Auswirkungen hat das auch auf den Stadtbahn- und Autoverkehr.

Stadtbahnen halten am Hauptbahnhof und Sülmertor

Laut Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) können die innerstädtischen Haltestellen in Heilbronn ab dem frühen Samstagmorgen nicht angefahren werden. Deshalb werden die Züge über den Hauptbahnhof geführt. Alle Stadtbahnen der Linie S41 und S42 halten laut AVG an der Haltestelle Heilbronn Sülmertor. Fahrgäste sollen Aushänge beachten, außerdem gibt es online weitere Details zum Fahrplan. Die Albtal-Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass die Stadtbahnlinien am Samstag ab 17:30 Uhr wieder regulär fahren können.

Viele Triathleten in der Stadt

Am Sonntag geht in der Innenstadt der Triathlon Heilbronn über die Bühne. Dabei werden auch die Deutschen Meisterschaften auf der Triathlon-Mitteldistanz ausgetragen. Zum Triathlon-Event werden rund 1.500 Athletinnen und Athleten und Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Geschwommen wird im Neckar, Startpunkt ist beim Theaterschiff. Deswegen gibt es am Sonntag in und um Heilbronn einige Sperrungen, die auf der Strecke im Tagesverlauf nach und nach aufgelöst werden.

Polizei setzt am Samstag Anti-Konflikt-Teams sein

Im Heilbronner Polizeipräsidium laufen schon seit einiger Zeit die Einsatzplanungen für das Wochenende. Die Polizei wird vor allem am Samstag mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent sein. Es gehe darum, ein friedliches Miteinander der Veranstaltungen und politischen Meinungskundgebungen zu ermöglichen, so ein Polizeisprecher im Vorfeld.

Die Polizei hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration aufgefordert, sich klar von gewalttätigen Aktionen zu distanzieren und Gewalttätern keine Plattform zu bieten. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird auch von anderen Dienststellen aus dem Land unterstützt, heißt es. Auch Anti-Konflikt-Teams werden eingesetzt. Wie viele Kräfte in der Stadt unterwegs sind, dazu will die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine näheren Angaben machen.