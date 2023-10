per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn rechnet mit deutlich mehr Schulden. Der Haushaltsentwurf wurde am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt. Wo gespart wird, muss jetzt diskutiert werden.

Nach Jahrzehnten ohne neue Kredite könnte die Stadt Heilbronn im nächsten Jahr wieder Schulden aufnehmen, um weiter investieren zu können. War der Schuldenberg zuletzt auf gut eine Million Euro geschrumpft, könnte er bis 2027 auf gut 125 Millionen ansteigen. Denn mit hohen Gewerbesteuereinnahmen ist aktuell nicht mehr zu rechnen, so Finanzbürgermeister Martin Diepgen. Die aktuell größten Investitionsmaßnahmen betreffen unter anderem den Hochwasserschutz, Sanierungen von Straßen und Baumaßnahmen an Schulen. Investitionen in die Digitalisierung, Bildung und Mobilität sind weitere Schwerpunkte.

Laufende Kosten übersteigen Einnahmen

Ein wachsendes Minus zeigt sich auch bei den laufenden Kosten. Diepgen sieht aber noch nicht, dass zum Beispiel die kostenlosen Kita-Plätze gestrichen werden müssten. Darauf würden sich viele Familien verlassen. Stattdessen werde die Verwaltung weiter optimiert und die Grundsteuer im kommenden Jahr erhöht.

Wo gespart wird, muss nun der Gemeinderat entscheiden. Diepgen fordert eine klare Priorisierung und Bewertung, beispielsweise bei den Themen Klima- und Verkehrswende.