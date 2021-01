Im Gemeinderat von Neckarsulm wird am Donnerstag der Haushalt für das laufende Jahr eingebracht. Er wurde in Teilen schon im vergangenen Dezember vorberaten, so dass die Fraktionen Vorschläge machen konnten. Außerdem legen die Stadträte städtische Klimaschutzziele fest. Darüber hinaus informiert die Verwaltung über den Stand der Planungen zu einem umstrittenen weiteren Anschluss der B27 am Stadtrand von Neckarsulm.