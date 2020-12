Die Verwaltung des Main-Tauber-Kreises hat am Mittwochnachmittag den Haushaltsplan-Entwurf für das kommende Jahr in den Kreistag eingebracht. Die Landkreisverwaltung spricht von einem rigiden Sparkurs, den man sich verordnet habe. So seien die Haushaltsansätze im Wesentlichen auf Vorjahresniveau belassen worden. Die Kreisumlage soll gesenkt werden, um Kommunen zu entlasten. Das Haushaltvolumen für 2021 beträgt fast 217 Millionen Euro. Investiert wird vor allem in Bildungs- und Infrastrukturprojekte, etwa in das Berufliche Schulzentrum Wertheim und den Breitbandausbau im Kreis. Größter Ausgabenposten ist der Sozialetat. Der Haushalt soll am 20. Januar vom Kreistag verabschiedet werden.