Die Stadt Heilbronn hat ihren Finanzplan für dieses und kommendes Jahr dem Gemeinderat vorgelegt. Normalerweise passiert das schon vor dem Jahreswechsel. Um die Corona-Krise finanziell zu stemmen, plant die Stadt neue Schulden. Beispielsweise soll der Schuldenstand pro Einwohner von 105 auf 337 Euro am Ende dieses Jahres steigen, bis Ende 2022 auf 623 Euro. Mithilfe der Schulden soll weiterhin investiert werden, beispielsweise in Projekte der Verkehrswende, Zuschüsse für Kliniken und Digitalisierung der Schulen. Der Etat stützt sich auf die Steuerschätzung vom Herbst. Finanzbürgermeister Martin Diepgen ist bei den Gewerbesteuereinnahmen zuversichtlich, da die vielen Maschinenbaufirmen der Region nicht so insolvenzanfällig seien.