Bei einem Arbeitsunfall in Obersulm-Eichelberg (Landkreis Heilbronn) ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei arbeitete der 39-Jährige an einem baufälligen Haus.

Der 39-Jährige wurde am Mittwochnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann und seine 27 Jahre alte Begleiterin führten gerade Arbeiten an einem baufälligen Haus in Obersulm-Eichelberg durch, als der Giebel des Gebäudes einstürzte.

Ersthelfer versorgten die Verletzten

Der Mann wurde von dem Giebel getroffen. Auch die 27-Jährige wurde von einem Trümmerteil getroffen. Sie wurde leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die beiden Verletzten.