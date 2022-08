Polizei durchsucht Häuser wegen Hetzbildern im Internet

per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Heilbronn hat sich mit Hausdurchsuchungen an einer landesweiten Aktion gegen Hetzer im Internet beteiligt.

Wegen des Anfangsverdachts der Beleidigungen gegen Personen des politischen Lebens, übler Nachrede und Verleumdung sind neun Objekte und 20 Personen in Baden-Württemberg überprüft worden. Auch das Heilbronner Polizeipräsidium hat an der Aktion unter der Leitung des LKA in Stuttgart teilgenommen. Unter den Überprüften sind Menschen im Alter zwischen 37 und 79 Jahren, darunter vier Frauen, teilt das Landeskriminalamt mit. Mobiltelefone, Laptops und PC sind sichergestellt worden.

Hetze gegen berühmte Personen

Ermittelt wurde auch wegen einer Hetzschrift, die seit Beginn des Jahres regelmäßig in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Das Bild ist den offiziellen Fahndungsplakaten der RAF-Zeit nachempfunden. Unter der Überschrift "Terroristen - Staatsfeinde - Davos Clique" zeigt eines der Hetzbilder führende Politiker. Aber auch der Virologe Christian Drosten, Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Unternehmer Bill Gates werden des Hochverrats, Genozids, Kindesmissbrauchs und der Erpressung bezichtigt.