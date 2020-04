Lauffen am Neckar: Hausbrand in der Altstadt

Verletzt wurde niemand Lauffen am Neckar: Hausbrand in der Altstadt

Am Montagabend kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Lauffener Altstadt. Die Feuerwehr musste ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern.