Ende der Corona-Impfzentren: Beilsteiner Hausarzt will Einzelspritzen

Nach der Schließung aller Corona-Impfzentren im Land Ende September liegt der Fokus verstärkt auf Hausärzten: Ein Beilsteiner Mediziner sieht Verbesserungsbedarf.

Dr. Manfred Frenzel hat Praxen in Beilstein und Ellhofen (Archivbild) SWR

Dr. Manfred Frenzel ist Allgemeinmediziner mit Hausarzt-Praxen in Ellhofen und Beilstein (beide Kreis Heilbronn). Auch er impft Patienten gegen Corona. Waren es in Spitzenzeiten 400 bis 500 Impfungen pro Woche, seien es aktuell gerade einmal noch 50 bis 60. Dennoch: Wäre die Nachfrage da, könnte er das Angebot kurzfristig hochfahren.

Impfstoff-Dosen würden im Müll landen

Ein Problem dabei aber bleibt, wie Frenzel sagt: Aktuell müssen die Impfstoffe von Biontech oder Moderna aus Flaschen aufgezogen werden. Für den Beilsteiner Hauszart heißt das: "Ich muss denjenigen, der spontan kommt, vertrösten." Schließlich müsse er nach der einen Spritze rund fünf Dosen wegschmeißen, sobald die Zeit abgelaufen ist. Er hofft daher bei Covid-Impfstoffen auch auf Fertigspritzen mit Einzeldosen, wie sie schon bei Grippeimpfungen üblich sind. "Dann haben wir organisatorisch in den Praxen eine deutliche Erleichterung."

Der Hausarzt aus dem Kreis Heilbronn macht sich keine Sorgen, dass nach Schließung der Corona-Impfzentren die Zweitimpfungen reihenweise verpasst werden könnten: Die Menschen, die schon eine Erstimpfung bekommen haben, hätten schließlich ein persönliches Interesse an der zweiten Dosis: "Sie melden sich und schauen danach". Und: Die Impfwilligen, die keinen Hausarzt haben, haben dann endlich einen Anlass, sich einen zu suchen, so Frenzel. So hätten die Mediziner die Möglichkeit, die neuen Patienten, auch langfristig zu betreuen und zu versorgen. Denn gerade das Impfen gehöre zur Grundaufgabe von Hausärzten.

Das ehemalige Impfzentrum in Rot am See kurz vor der Schließung (Archivbild) SWR

Sorge: Zweitimpfung bliebt nach Schließung der Corona-Impfzentren aus

Das bisherige Zentrale Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist bereits geschlossen, ebenso wie das Kreisimpfzentrum des Hohenlohekreises in Öhringen. Gegen Corona sollen jetzt Arztpraxen oder mobile Impfteams impfen.

Die Schließung der Impfzentren Ende September sorgt für Kritik. Die Heilbronner Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD) beispielsweise befürchtet, dass die Impfkampagne im Südwesten gerade mit Blick auf die Zweitimpfungen ins Stocken geraten könnte: "Wir stellen derzeit fest, dass viele Menschen, die jetzt zur Erstimpfung kommen, keinen Hausarzt haben", so Christner. Durch die Schließung der Impfzentren könnten deshalb Zweitimpfungen möglicherweise ausbleiben.

Die Stadt Heilbronn setzt auf niedrigschwellige Angebote wie einen Impfbus (Archivbild) SWR

Bürgermeisterin Christner betont derweil, dass es auch nach Ende Spetember wichtig ist, niedrigschwellige Impf-Angebote zu machen. Bis zum Ende der vergangenen Woche wurden im Kreisimpfzentrum Heilbronn und im Impfbus zum Beispiel rund 1.400 Menschen erstmals geimpft, deren Zweitimpfung fällt damit in die Zeit nach der Schließung der Impfzentren.