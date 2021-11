Tritt in Baden-Württemberg ab morgen die Corona-Warnstufe in Kraft? Es sieht so aus – denn auch über das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag ist die Zahl der Intensivpatientinnen und – patienten weiter gestiegen. Nachdem am Freitag erstmals der Wert von 250 überschritten wurde, ist die Zahl bis Montag auf 276 angestiegen. Auf was sich die Hausärzte in der Region einstellen SWR 4 Reporter Alexander Dambach berichtet: