"Wir freuen uns sehr darüber, dass nun endlich kommt, was angekündigt wurde", sagte die Co-Vorsitzende des Hausärzteverbands BW dem SWR. Dennoch gebe es Luft nach oben.

Der Hausärzteverband Baden-Württemberg sieht in den Ergebnissen des Krisengesprächs mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin einen Schritt in die richtige Richtung. Besonders, dass die bereits seit zwei Jahren im Koalitionsvertrag stehende Deckelung der Budgets für Hausärzte nun wegfallen soll, freut Susanne Bublitz. Sie ist eine der beiden Vorsitzenden des Verbands und hat ihre Praxis in Pfedelbach (Hohenlohekreis).

Die Honorarobergrenzen können bisher dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte noch vor Monatsende ihr Behandlungsbudget ausgeschöpft haben und deshalb für weitere Patienten kein Geld mehr bekommen. Lauterbach will noch im Januar einen Gesetzentwurf vorstellen, der diese Grenzen aufhebt.

Bei der Bürokratie noch Luft nach oben

Bei den Maßnahmen, um die Praxen von Bürokratie zu entlasten, sieht Bublitz allerdings noch Verbesserungsbedarf. "Da hätten wir als Hausärzte sicherlich noch einiges mehr gefunden, aber es ist ein Anfang", so Bublitz. Und irgendwo müsse man ja mal anfangen, um vorwärtszukommen.

So ist zum Beispiel geplant, dass Patienten künftig Krankmeldungen und Rezepte grundsätzlich auch telefonisch bestellen können. Auch die elektronische Patientenakte soll künftig für weniger Bürokratie sorgen, so Lauterbach.

Mehr Anreize für den "Hausarztvertrag"

Der Hausärzteverband wünscht sich, dass Patienten per Gesetz einen Bonus bekommen, wenn sie einen Hausarztvertrag unterschreiben. Bei diesen Modellen müssen sie vor dem Gang zu den meisten Fachärzten erstmal zum Hausarzt. Dieser entscheidet dann, ob eine Überweisung wirklich nötig ist oder das Problem schon in der Praxis behandelt werden kann.

Dieses Anliegen habe der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Beier, auch im Gespräch mit Lauterbach vorgebracht, so Bublitz. Es sei auch darüber diskutiert worden. Bei der Pressekonferenz im Anschluss habe der Bundesgesundheitsminister jedoch nichts davon erwähnt. Nun müsse man schauen, ob dies komme oder nicht, so Bublitz weiter.