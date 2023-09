Heilbronner Zoll kontrolliert Sicherheitsgewerbe

per Mail teilen

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Wach- und Sicherheitsgewerbe: Im gesamten Bundesgebiet gab es hierzu Kontrollen durch den Zoll. Auch in Heilbronn gab es Verstöße.

Von Freitagnachmittag bis in die Nacht auf Samstag waren Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Heilbronn und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) unterwegs und prüften Unternehmen im Wach- und Sicherheitsgewerbe auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungen. Die Prüfung war Teil einer bundesweiten Aktion des Zolls.

Geprüft wurden unter anderem, ob sozialversicherungsrechtliche Pflichten eingehalten wurden, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern sowie die Einhaltung des Mindestlohns.

Leistungsmissbrauch und Veruntreuung vermutet

Das Hauptzollamt Heilbronn befragte insgesamt 79 Personen, bei zwei Unternehmen wurden zusätzlich die Geschäftsunterlagen geprüft. In sechs Fällen gab es daraufhin Anhaltspunkte für Leistungsmissbrauch. In fünf weiteren Fällen wiederum Anhaltspunkte, dass Arbeitsentgelt vorenthalten oder veruntreut wurde. In insgesamt 16 Fällen seien weitere Prüfungen erforderlich.

Bei der Aktion handelte es sich um eine Schwerpunktprüfung, unabhängig von einem konkreten Verdacht. Solche Schwerpunktprüfungen finden mehrmals im Jahr statt, mit dem Fokus auf verschiedene Branchen. Diesmal im Fokus standen sämtliche Aufgabenbereiche des Sicherheitsgewerbes, wie zum Beispiel Sicherheitstätigkeiten bei Veranstaltungen oder auch Objektschutz.