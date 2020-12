Nach den Schlachthofskandalen in der Vergangenheit hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk Versäumnisse eingeräumt. Er sehe es im Nachhinein als Fehler an, geglaubt zu haben, dass Kontrollen durch Amts-Veterinäre an Schlachthöfen funktionieren, sagte Hauk im SWR. Unterdessen fordert der Deutsche Tierschutzbund flächendeckende Überwachungskameras in den Schlachthöfen im Land. Der Tierschutzbund bezieht sich auf Tierquälereien in Gärtringen, Waldshut und Biberach. Bereits zuvor war der Schlachthof Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) nach ähnlichen Vorfällen geschlossen worden. Ausdrücklich bemängeln die Tierschützer, Landwirtschaftsminister Hauk wolle Überwachungskameras lediglich auf freiwilliger Basis anbringen lassen. Sie fordern, dass die aufgenommenen Bilder nicht nur durch die Betreiber ausgewertet werden, sondern auch durch die amtlichen Kontrollstellen. Sonst mache man den Bock zum Gärtner.