ebm-papst erwartet Kanzler Scholz auf der HANNOVER MESSE

Auszubildende organisieren den Auftritt von ebm-papst bei der HANNOVER MESSE, um so ein Zeichen für Ausbildung zu setzen. Auch Kanzler Olaf Scholz wird erwartet.

Die Auszubildenden und dualen Studierenden des Ventilatorenherstellers ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) sind dieses Jahr für den Stand auf der HANNOVER MESSE verantwortlich und setzen dadurch ein starkes Zeichen für die Berufsausbildung. Dass der Nachwuchs dort das Sagen hat lockt nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sondern auch weiter hochrangige Politiker an.

Weg mit den Vorurteilen

Als Zukunftshelden bezeichnen sich die Azubis bei ebm-papst. Sie wollen die Vorurteile gegenüber Berufsausbildungen beiseiteschaffen und deren hohen Stellenwert aufzeigen. Aus diesem Grund sind sie dieses Jahr verantwortlich für den gesamten Auftritt des - nach eigenen Angaben - weltweit führenden Herstellers von Ventilatoren und Motoren auf der HANNOVER MESSE.

Eigenständig kümmerten sie sich um die komplette Organisation von Hotelbuchungen über die Produktauswahl bis hin zum Anschreiben von Kunden. Selbst Olaf Scholz wurde in Eigenregie eingeladen - mit Erfolg. Scholz kommt mit dem indonesischen Präsidenten. Ebenso wird Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Dienstag am Stand erwartet sowie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) aus Baden-Württemberg.