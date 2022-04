Handwerkskammern wollen bei Lieferengpässen unterstützen

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken (HWK) richtet, wie alle HWKs im Land, inzwischen Kontaktstellen für Betriebe ein, die mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Monika Dietrich von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken zufolge, sind diese groß. Vor allem fehle es auf dem Bau an Beton und in der Elektrotechnik an Chips. "Jede Heizung [beispielsweise] braucht eine Steuerung und dafür fehlen aktuell die Komponenten", so Dietrich. Mit ihren Kontaktstellen wollen die Handwerkskammern den Betrieben unter anderem Tipps geben, wie sie Verträge möglichst so aushandeln können, dass sie hinterher nicht schadenersatzpflichtig werden. Auch Audi in Neckarsulm kämpft weiter mit Lieferengpässen verursacht durch den Lockdown in Shanghai.