Handwerkskammer: Leichte Erholung bei angespannter Lage

per Mail teilen

Die Handwerksbetriebe in der Region verzeichnen wieder einen leichten Aufwärtstrend. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Heilbronn-Franken hervor.

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken sieht in der neusten Konjunkturumfrage eine leichte Erholung im Handwerk. Trotz steigender Energiepreise, hoher Inflation und Fachkräftemangel blicke man wieder optimistischer in die Zukunft, heißt es aus der Handwerkskammer.

Ob die Trendwende anhalte, sei jedoch fraglich, so Bopp. Laut der Umfrage Anfang Januar schätzen knapp 63 Prozent der Befragten ihre Geschäftslage als "gut" ein. Auch die Erwartungen an die Geschäfte für die kommenden Monate sind deutlich optimistischer als zuletzt.

Sorgenkind Bauwirtschaft

Sorgenkind des Kammerpräsidenten ist nach wie vor die Bauwirtschaft:

"Besonders der Bausektor, der lange ein Stabilitätsanker war, leidet nach wie vor unter steigenden Kosten, Fachkräftemangel und Rohstoffengpässen. Viele Bauherren springen ab. Entspannung ist hier keine in Sicht."

Beschäftigung bleibt konstant, Investitionen rückläufig

Im vierten Quartal hat sich die Beschäftigung im Handwerk kaum verändert. Auch in den kommenden Monaten halten sich, so das Ergebnis der Befragung, die erwarteten Personalzuwächse und die Personalreduzierungen in etwa die Waage.

Die Investitionstätigkeit hat in den letzten Monaten des vergangenen Jahres deutlich nachgelassen. Nur 15,3 Prozent meldeten höhere Investitionen. Vor einem Jahr lag dieser Wert mit 23,9 Prozent noch deutlich höher.

Auslastung gut

Mehr als die Hälfte der Betriebe (54, 1 Prozent) gab eine Auslastung zwischen 80 und 100 Prozent an. 11,3 Prozent waren sogar über ihre Kapazitäten ausgelastet.