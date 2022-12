Handwerkskammer-Präsident für Ende der Corona-Schutzmaßnahmen

per Mail teilen

Seit der Aussage des Virologen Christian Drosten, die Pandemie sei beendet, wird darüber heftig diskutiert. Das Handwerk in der Region begrüßt den Vorstoß.

Der Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Ulrich Bopp, ist für ein Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Diese belasteten die Handwerksbetriebe auch finanziell. Die Aussage des Virologen Christian Drosten, die Pandemie sei beendet, habe er sehr positiv aufgenommen, so Bopp. Man müsse wieder zu einem ganz normalen Leben übergehen.

"Irgendwann müssen wir mit dem Virus leben lernen. Ich selbst habe zweimal Corona gehabt, also ich weiß, wie schwer es sein kann."

Ob eine Maske in einigen Bereichen weiter Sinn mache, das könne von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich sein. Die Mitarbeiter seiner Baufirma hätten auf Baustellen schon länger keine Masken mehr auf. Hier könne man aber auch leichter Abstände einhalten, zudem sei man im Freien.

Masken können Mitarbeiter schützen

Im Nahrungsmittelsektor, etwa bei Bäckereien in der Backstube, könne eine Maske bei einem Erkälteten durchaus noch Sinn machen, so der Handwerkskammer-Präsident. Damit könne man möglicherweise verhindern, dass ein Mitarbeiter zu einer "Virenschleuder" werde und Kollegen anstecke.

Maskenpflicht in Bus und Bahn?

Die Debatte, ob es in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin eine Maskenpflicht geben solle, die wolle er jetzt nicht führen. "Ich bin kein Zugfahrer, ich kann das nicht beurteilen", so Bopp. Aber im Laufe der Zeit könne man die Schutzmaßnahmen wohl auch dort weglassen, so sein Eindruck.