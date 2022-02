Handwerkskammer startet Imagekampagne

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken beteiligt sich an einer am Freitag startenden bundesweiten Imagekampagne. Sie soll mehr junge Menschen für das Handwerk interessieren. Unter dem Motto "Hier stimmt was nicht" will das Handwerk die Gesellschaft zum Umdenken aufrufen. Jahrzehntelang sei das Wissen über das Können gestellt worden, so die Kammer. Die fehlende Wertschätzung für das Handwerk sei einer der Gründe, warum sich immer weniger junge Menschen für eine Lehrstelle entscheiden und eine akademische Laufbahn anstreben würden. Das sei fatal, zumal bereits jetzt bundesweit 250.000 Fachkräfte fehlten und auch in der Region Ende des Jahres noch fast 600 freie Ausbildungsplätze gemeldet worden seien. Mit Plakaten soll jetzt die Gesellschaft auf den Missstand aufmerksam gemacht werden. Daneben seien aber auch Politik und Schulen gefordert, bei der Berufsorientierung stärker auf das Handwerk zu setzen.