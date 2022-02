Neue Web-Seminare für Handwerker

per Mail teilen

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken startet am Mittwoch mit ihrer Web-Seminar-Reihe unter dem Titel "Ausländische Fachkräfte - eine Chance für das Handwerk". Damit soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Es werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, wie zum Beispiel die Eingliederung von Migranten und die Ausbildung von Geflüchteten. Die Zuwanderung von Fachkräften rücke immer weiter in den Fokus, so die Handwerkskammer. Besonders im Handwerk haben viele Betriebe mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Zuwanderung soll die Branchen künftig weiter entlasten und neue Chancen bieten.