per Mail teilen

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken blickt mit gemischten Gefühlen auf das neue Jahr. Vor allem das Baugewerbe bereitet Sorgen.

Von einer regelrechten Vollbremsung bei den Aufträgen für Neubauten spricht die Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Grund sind die weiter hohen Kosten für Material, Energie und Zinsen. Obwohl die Europäische Zentralbank den Leitzins zuletzt nicht weiter erhöht hat, würden weiterhin Bauplätze zurückgegeben, weil die Kosten zu hoch seien, berichtet Ralf Schnörr von der Kammer.

Aber auch die zunehmende Bürokratie mache den rund 12.500 Betrieben, die in der Kammer organisiert sind, zu schaffen. Schon seit vielen Jahre heiße es von der Politik, dass der bürokratische Aufwand zurückgefahren werden soll. Tatsächlich werde es aber von Jahr zu Jahr schlimmer, sagt der Hauptgeschäftsführer der Kammer. Das erschwere auch die Suche nach Nachfolgern, die 2024 in vielen Betrieben anstehe.

600 Lehrstellen unbesetzt

Zudem belasten Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen die Handwerker. Für den Dezember musste die Handwerkskammer im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder einen leichten Rückgang bei den Ausbildungsstellen verzeichnen. Immer noch seien im Kammerbezirk rund 600 Lehrstellen nicht besetzt, so Schnörr. Mit jedem unbesetzten Ausbildungsplatz fehle den Betrieben künftig auch ein Facharbeiter.

Viele Lehrstellen sind noch unbesetzt, damit fehlen jedoch künftige Facharbeiter. SWR Simon Bendel

Forderung: Gegensteuern beim Bürgergeld

Die Handwerkskammer fordert von der Politik weniger Bürokratie, steuerliche Erleichterungen, aber auch mehr staatliche Unterstützung bei der beruflichen Bildung, um den Fachkräftemangel einzudämmen. Die Politik müsse aber auch beim Bürgergeld gegensteuern. Die Erhöhung der Regelsätze zum Jahreswechsel führe dazu, dass es sich vor allem für Angestellte in den unteren Lohngruppen kaum noch lohne, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, sagt Schnörr. Alternativ die Löhne und damit auch die Preise, etwa im Friseurhandwerk, weiter zu erhöhen, sei bei den Kunden aber nicht durchzusetzen.

Handwerk "häufig unterschätzt"

2024 werde sicherlich ein herausforderndes Jahr, glaubt Schnörr. Es sei zwar schwieriger geworden, es gebe aber nach wie vor viele erfolgreiche Betriebe. Zudem würden gute Handwerker, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, in der Regel auch belohnt. Häufig werde unterschätzt, dass im Handwerk gutes Geld verdient werde, so Schnörr.