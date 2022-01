Handwerkskammer beteiligt sich an landesweitem Online-Lernspiel

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken beteiligt sich erneut an einem landesweiten Online-Lernspiel, um Schülerinnen und Schüler für das Handwerk zu interessieren. Mit dem Spiel "Meisterpower" soll Schülerinnen und Schüler ein realitätsnaher Einblick in Tätigkeiten und Anforderungen von Handwerksberufen vermittelt werden. In dem Simulationsspiel übernehmen sie die Rolle des Chefs eines virtuellen Handwerksbetriebs. Im Wettbewerb geht es darum, ein möglichst gutes Betriebsergebnis zu erreichen. Teilnehmen können ab sofort Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 11 an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Am Ende gibt es Preise im Gesamtwert von über 6.000 Euro.