Heilbronn: Handwerker wegen sexueller Nötigung in Haft

Ein 47-jähriger Handwerker ist in Heilbronn festgenommen worden. Er soll mehrere Frauen sexuell genötigt haben. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Opfern.

In Heilbronn steht ein 47-jähriger Mann im Verdacht, in drei Fällen sexuelle Übergriffe begangen zu haben - zwei davon während seiner Arbeit als Handwerker. Dabei soll er die Situation ausgenutzt haben, mit den betroffenen Frauen allein in deren Wohnungen gewesen zu sein. Unter anderem soll er versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen und körperlich zu bedrängen. Weil sich die Opfer gewehrt haben, soll er sie gegen eine Wand gedrückt haben. In einem Fall wird ihm eine massive sexuelle Nötigung vorgeworfen.

Kriminalpolizei sucht nach weiteren Opfern

Bereits zwei Tage vor der Festnahme am 7. Mai hatte das Amtsgericht Heilbronn Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Nach Vorführung vor dem Haftrichter kam der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei schließt weitere Taten nicht aus und bittet mögliche weitere Opfer, sich unter 07131 104 4444 zu melden.