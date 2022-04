Handwerkskammer richtet Kontaktstelle für Lieferketten ein

per Mail teilen

Das Handwerk hat für seine Unternehmen eine Kontaktstelle "Lieferketten" eingerichtet. Bei der Handwerkskammer Heilbronn-Franken ist die Abteilung Unternehmensberatung zentrale Anlaufstelle für Fragen der Unternehmen bei der Sicherstellung ihrer Lieferketten. Zudem können sich Handwerksbetriebe auch an die Stuttgarter Stelle "Handwerk International" wenden. Auch dort können Handwerksbetriebe Fragen zu bestehenden Aufträgen klären oder erfahren, was zu tun ist, wenn Vertragspflichten aufgrund fehlender Materialien nicht erfüllt werden können. Außerdem wird über die aktuellen Entwicklungen in den Auslandsmärkten und über besondere Bestimmungen einzelner Branchen informiert.