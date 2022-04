Die Handwerksbetriebe in Heilbronn-Franken erwarten trotz der Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und steigenden Kosten in den kommenden Monaten volle Auftragsbücher. Nach der neusten Konjunkturumfrage der Kammer rechnen 40 Prozent der Handwerksbetriebe mit mehr Aufträgen und steigenden Umsätzen. Das Handwerk sei schon in der Pandemie ein Stabilitätsanker gewesen und wolle diese Rolle, allen Plänen von Russlands Präsident Putin zum Trotz, weiter ausfüllen, so der Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken Ulrich Bopp. In den ersten Monaten des Jahres war die Auftragslage nicht so gut wie erwartet, insgesamt aber etwas besser als im Vorjahr. Rund 90 Prozent der Betriebe berichten von steigenden Einkaufspreisen. Viele Betriebe seien deshalb mit Investitionen oder der Beschäftigung neuer Mitarbeiter etwas zurückhaltend, so Bopp.