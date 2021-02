In den Handwerksbetrieben der Region wird die Stimmung wegen der Corona-Pandemie immer schlechter. Das ergab die neueste Konjunkturumfrage der Handwerkskammer (HWK) Heilbronn-Franken. Mittlerweile gebe es in fast allen Gewerken Rückgänge bei Aufträgen und Umsatz. Immerhin knapp zwei Drittel der befragten Betriebe haben ihre Geschäftslage laut HWK Heilbronn-Franken im vierten Quartal 2020 noch mit gut bewertet. Bei knapp einem Fünftel liefen die Geschäfte bereits schlecht. Ein gutes Drittel der Befragten verzeichnete in dem Zeitraum noch mal einen gestiegenen Umsatz. Das ist vermutlich auf die gesenkte Mehrwertsteuer zurückzuführen. Für die nächsten Wochen erwartet über die Hälfte der befragten Handwerksbetriebe in Heilbronn-Franken, dass sich ihre Lage nicht verändert, ein gutes Drittel rechnet mit einer Verschlechterung und nur gut ein Zehntel der Handwerksbetriebe erwartet eine Verbesserung.