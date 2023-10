In der Region Heilbronn-Franken gibt es derzeit noch 500 freie Ausbildungsplätze im Handwerk. Gefragt ist derzeit unter anderem eine Ausbildung im Bereich Klimaschutz.

Die Lage rund um Ausbildungsplätze im Handwerk in Heilbronn-Franken sei nicht anders als in den vergangenen Jahren, teilte die Handwerkskammer auf SWR-Anfrage mit. So sind zum Beispiel im Main-Tauber-Kreis noch mehr als 90 Stellen unbesetzt. Bis zum Jahresende ist es noch möglich, ins aktuelle Ausbildungsjahr zu starten.

Weg zur Berufsschule wird zur Herausforderung

Jochen Haag, stellvertretender Kreishandwerksmeister, spricht von einem Stadt-Land-Gefälle. Auf dem Land "kennt man sich", sagt Haag, man kennt den "Handwerksbetrieb aus der Nachbarschaft". Hier ist es einfacher, Nachwuchs zu finden. In ländlicheren Gegenden wird dafür die Berufsschule zur Herausforderung. Hier müssen junge Auszubildende teils lange Wege in Kauf nehmen, um in die berufsspezifischen Ausbildungsstätten zu kommen – und das auch schon mal ohne Führerschein. Das ist "eine Hürde", so Haag, letztendlich den Ausbildungsplatz dann anzunehmen.

Der demografische Wandel wirkt sich spürbar auf die Ausbildungssituation aus. Das Angebot übersteigt die Nachfrage, also die Bewerberzahl, teilt Jérôme Umminger von der Pressestelle der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit. Auch der Konkurrenzdruck um die Nachwuchskräfte in den Branchen, zum Beispiel Wirtschaft und Handwerk, ist ein Problem.

Auffallend ist allerdings der Zuwachs an Berufseinsteigerinnen und -einsteigern rund um den Klimaschutz, so Umminger

Unsere jungen Auszubildenden sehen hier offenbar die Chance, mit Fachwissen aktiv und tatkräftig am klimafreundlichen Umbau mitzuwirken.

Handwerk hat "goldenen Boden"

Das Handwerk ist unverzichtbar, so Umminger, und hat auf jeden Fall "wieder goldenen Boden", die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften ist besonders wichtig. Vor allem im Baugewerbe gibt es offene Stellen, so Jochen Haag. Hier wird Nachwuchs zum Beispiel in den Bereichen Maurer, Malerei und im Metallgewerbe gesucht. Aber auch die Nahrungsmittelbranche ist dringend auf der Suche nach Auszubildenden.