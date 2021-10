Handtaschenräuber schlagen Passanten nieder

Zwei Fußgänger sind am Wochenende in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) von einem oder mehreren Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Frau und ihr Begleiter waren nachts gegen 1 Uhr 30 in der Nähe einer Kleingartenanlage am Stadtrand von Neuenstadt unterwegs, als sie unvermittelt von hinten attackiert wurden und zu Boden stürzten. Die unbekannten Täter raubten die Handtasche der Frau, sie und ihr Begleiter wurden bei dem Überfall verletzt und von drei Ersthelfern versorgt. Von ihnen erhofft sich die Polizei Hinweise und bittet auch weitere eventuelle Zeugen sich zu melden.