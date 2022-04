Unbekannte rauben 80-Jähriger die Handtasche

Zwei bislang unbekannte männliche Täter haben am Abend des Ostersonntags in Schwäbisch Hall einer 80-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Das meldet die Polizei. Die Frau wartete nach Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle beim Schulzentrum West in der Berliner Straße auf den Bus, als die Täter kamen. Später fand die Polizei die Handtasche in einem Mülleimer auf dem Gelände des Schulzentrums. Im Geldbeutel fehlte jedoch das Bargeld. Die Frau wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.