Beim Ausräumen eines alten Gebäudes in Osterburken-Schlierstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Donnerstag eine Handgranate und eine Pistole gefunden worden. Die Handgranate wurde von Experten als unscharf eingestuft und vernichtet, die Pistole wurde an die zuständige Waffenbehörde übergeben.