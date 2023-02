Neckarsulmer Handballerinnen vom Abstieg bedroht

Die Neckarsulmer Handballerinnen liegen in der Bundesliga auf dem vorletzten Platz. Um den Abstieg noch zu verhindern, wird aber alles versucht. Allen voran mit einem neuen Cheftrainer.

Das hatten sich die Handballerinnen der Sport-Union Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ganz anders vorgestellt. Nach der Vorrunde liegen sie auf dem vorletzten Platz. Nach vier Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit droht der Abstieg. Mit dem neuen Cheftrainer Mart Aalderink gibt es aber einen Hoffnungsschimmer. Der Niederländer löste vor wenigen Wochen die erfolglose Tatjana Logwin ab. "Der Spaß ist zurück", sagt der 36-Jährige nun.

"Abstieg wäre eine Katastrophe"

Beim Training läuft der Ball flüssig von Frau zu Frau. Mart Aalderink sieht ganz genau hin, unterbricht, korrigiert und lobt seine Spielerinnen immer wieder. Am vergangenen Spieltag hat die Freude am Handball schon mal zum Sieg gegen Halle geführt, am Wochenende soll im Derby gegen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) der nächste Erfolg her.

"Wir müssen Ruhe rein bringen. Der Abstieg wäre eine Katastrophe".

Auch Handball-Vorstand Bernd Dollmann sieht die Frauen-Mannschaft auf dem richtigen Weg, um auch im fünften Jahr in der ersten Liga das Saisonziel zu erreichen. An den Abstieg will er gar nicht denken. "Das wäre eine Katastrophe", so Dollmann im Gespräch mit dem SWR.

Für den Abstieg eigentlich zu gut

Am Etat gemessen, müsste die Profi-Mannschaft der Sport-Union Neckarsulm im Mittelfeld der Tabelle sein. Von der Leistungsfähigkeit auch, ergänzt Rückraumspielerin Daphne Gautschi. Die Schweizerin geht davon aus, dass in der Rückrunde mit der hochkarätig besetzten Mannschaft bessere Ergebnisse erreicht werden. Sie selbst wird Neckarsulm nach der Saison in Richtung Frankreich verlassen, weil sie international spielen möchte.

Trainer für kommende Saison vorgestellt

Am Mittwoch stellte der Verein mit dem 50-jährigen Thomas Zeitz außerdem einen neuen Trainer für die kommende Saison vor. Zeitz kommt vom Liga-Konkurrenten VfL Waiblingen, der so gut wie sicher absteigen wird. Der aktuelle Coach Mart Aalderink will auf eigenen Wunsch beruflich wieder näher an seine Heimat Niederlande zurück. Bis dahin möchte er mit den Neckarsulmer Handballerinnen den Klassenerhalt klar machen. Dollmann sagte dem SWR, er erhoffe sich von Zeitz, dass dieser Ruhe in die Handball-Abteilung bringen kann. Das Ziel sei künftig im vorderen Mittelfeld der ersten Bundesliga mitzuspielen, so der Vorstand.