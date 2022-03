Wegen Ukraine-Krieg: Hamsterkäufe in Heilbronn-Franken

Der Ukraine-Krieg wirkt sich in Heilbronn-Franken inzwischen auf fast alle Lebensbereiche aus. Auch beim Einkaufen stellen die Menschen der Region fest: Alles wird teurer.

Die Regale im Supermarkt sind leergefegt, bei den Mühlen in der Region Heilbronn-Franken hat sich die Nachfrage nach Mehl in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt. Der Ukraine-Krieg sorgt für Hamsterkäufe und steigende Preise.

Die Nachfrage nach Mehl steigt in Heilbronn-Franken deutlich (Symbolbild) dpa Bildfunk Jens Büttner

Mühle in Markelsheim: Erinnerungen an Corona-Hamstern

Seit Kriegsbeginn seien die Menschen wieder verunsichert, sagt Andreas Kuhn aus Markelsheim (Main-Tauber-Kreis). Der Müller der Kuhn-Mühle vergleicht die Situation mit dem Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. Genau wie damals wollen die Menschen wieder mehr Grundnahrungsmittel im Haus haben und würden deshalb direkt größere Mengen kaufen.

Die Nachfrage habe sich mehr als verdoppelt, Nachbestellungen aus Super- und Raiffeisenmärkten kämen deutlich früher. Auch im eigenen Mühlenladen sei die Nachfrage gestiegen, sagt Kuhn.

Kaufverhalten beim Mehl ähnlich wie beim Sprit

Wenn es teurer werde, sei das wie beim Sprit, da werde "nochmal schnell vollgetankt", so der Eindruck von Andreas Kuhn. Auch er ist der Meinung, Panikkäufe seien nicht angebracht.

"Wir sagen immer zu den Leuten, ihr braucht keine Angst haben, dass wir kein Mehl mehr haben. Das wird so schnell nicht passieren."

Die Preise beim Mehl werden steigen, weiß Kuhn. Schon jetzt sei der Rohstoff deutlich teurer geworden. Die Markelsheimer Mühle, die pro Jahr nach eigenen Angaben rund 1.500 Tonnen Getreide verarbeitet, wird zwar aus der Region beliefert - von Landwirten und aus umliegenden Lagerhäusern - aber letztendlich "wird der Preis auf dem Weltmarkt gemacht". Beim zweieinhalb Kilo-Beutel seien das 15 bis 20 Cent mehr, rechnet Kuhn.

Teures Getreide sorgt für höhere Verbraucherpreise SWR

Verbraucher lagern Ware oft nicht richtig

In der Schwarzenmühle in Boxberg-Schweigern (Main-Tauber-Kreis) habe "die Schlagzahl seit acht Tagen deutlich zugenommen", berichtet Elmar Müller, der die Mühle in sechster Generation betreibt und überwiegend Dinkel- und Grünkernprodukte anbietet.

Elmar Müller und seine Schwester Hiltrud Gulden von der Schwarzenmühle. SWR

Im Moment kämen er und seine Schwester kaum noch mit dem Verpacken hinterher. Statt fünf Kilo nähmen die Kunden im Hofladen jetzt gleich zwölf Kilo mit. Von Hamsterkäufen rät Müller dringend ab, weil der Verbraucher die Ware oft nicht richtig lagern könne. Mit Dinkel und Grünkern sei er gut bevorratet, habe genug bei sich oder bei umliegenden Landwirten eingelagert, sagt Müller.

Keine Mehl-Engpässe in der Region erwartet

Engpässe in der Region werde es nicht geben, meint der Müller. "Wir haben eine ausreichende, aber keine üppige Versorgungslage bis zur neuen Ernte", sagt er. Beunruhigend sei die Lage allerdings auf dem weltweiten Markt. Denn die Ukraine und Russland produzieren gemeinsam annähernd ein Drittel des weltweit exportierten Weizens. Fällt dieser Anteil weg, fehlen enorme Mengen. Und die Preise an den Börsen werden dann weiter steigen.

Laster in einer Halle der Südwestdeutschen Salzwerke (Archiv) Südwestdeutsche Salzwerke

Auch Salz könnte teurer werden

Die Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn schließen indes steigende Salz-Preise nicht aus, wenn die Produktionskosten durch die Folgen des Ukraine-Krieges beispielsweise durch höhere Strom- und Dieselkosten weiter ansteigen sollten.

Vorstandssprecher Ulrich Fluck erklärte, in Bereichen, in denen die Kosten so erdrückend würden, dass kein Verdienst mehr möglich sei, müsste sein Unternehmen die Preise erhöhen. Inwieweit der Handel sie dann weitergebe, könne er nicht einschätzen, daher könne er keine Aussage machen, wie sich das tatsächlich auf die Regal-Preise niederschlage. Von der Tendenz her aber hält der Südwestsalz-Vorstand es durchaus für möglich, dass auch die Salz-Preise für Endverbraucher nach oben gehen.