Erhöhung der Steuern in Schwäbisch Hall geplant

Der Schwäbisch Haller Gemeinderat berät am Mittwochabend über höhere Steuern und Gebühren. Die zusätzlichen Einnahmen sollen den Etat entlasten.

Der Schwäbisch Haller Gemeinderat berät am Mittwochabend über höhere Steuern und Gebühren. Wie es hieß, seien die Gewerbesteuereinnahmen durch die Corona-Krise deutlich zurückgegangen und hätten Löcher in die Stadtkasse gerissen. Deswegen will die Stadt unter anderem die Besteuerung von Spielhallen, die Hundesteuer, die Gebühren für Märkte sowie die Jahresbeiträge für die Stadtbibliothek und den Musikunterricht anheben.

Eintrittsgebühr im Museum

Auch der bisher kostenlose Besuch des Hällisch-Fränkischen Museums soll gestrichen und durch eine Eintrittsgebühr ersetzt werden. Außerdem plant die Stadt pro Nacht und Gast eine Pauschale von drei Euro, ähnlich einer Kurtaxe.

Alle Steuern und Gebührenerhöhungen waren zuvor im Verwaltungs- und Finanzausschuss diskutiert und mit großer Mehrheit empfohlen worden. Nach Angaben der Stadt sollen die Steuererhöhungen rund 800.000 Euro im Jahr einbringen. Die Sitzung in der Blendstatthalle ist öffentlich.