Haller Kinderfest wieder im großen Format

In Schwäbisch Hall findet am Mittwoch das traditionelle Kinderfest statt. In diesem Jahr ist das Fest wieder im großen Format in der Innenstadt. Schon morgens um 7.15 Uhr macht der Kleine Siedershof bei seinem Zug durch die Stadt den Weckruf in Schwäbisch Hall. Ab 14 Uhr ist die Stadt dann in Kinderhand. Vereine und Einrichtungen bieten zahlreiche Aktionen und Attraktionen an. Luftballons werden aufsteigen, es gibt Tanz, Musik und Aufführungen. Um 16.45 Uhr wird die traditionelle Schätzfrage auf dem Haalplatz gestellt. Das Kinderfest in Schwäbisch Hall gibt es seit über 150 Jahren.