Der Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Christian Doll, ist mit dem Verlauf der Festspielsaison sehr zufrieden. Das Programm mit dem Titel "Alles anders!" geht am Samstag in einer Woche zu Ende. Im SWR-Gespräch zieht Doll eine positive Bilanz: "Ich meine, der große Indikator ist für mich, der Zuspruch der Zuschauer, die uns überschüttet haben in diesem Jahr. Die nach der Vorstellung kamen und sagten 'toll'." Um die 95. Spielzeit überhaupt auf die Bühne bringen zu können, haben sich die Veranstalter ein neues Programm und ein neues Konzept überlegt. Unter dem Motto "Alles anders!" gab es mehr Abstand durch Stühle und Tische, keine Pausen und drei Eingänge, um den Besucherandrang zu entzerren. Auch das Haller Globe, das Theatergebäude, blieb zu. Die Spielzeit läuft noch bis zum 5. September, dann haben die Schauspieler rund 80 Vorstellungen absolviert.