Hallenbäder: Neue Öffnungszeiten ab Februar

In den Heilbronner Bädern werden ab Februar die Öffnungszeiten wieder ausgeweitet. Das berichten die Stadtwerke. Die Öffnungszeiten in den Heilbronner Bädern können wieder ausgeweitet werden, da die aktuelle Corona-Verordnung wieder einen Parallelbetrieb von regulären Badegästen sowie dem Schul- und Vereinsschwimmen ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung. Das Soleo Freizeitbad und die Soleo Sauna kehren wieder zu den durchgängigen Öffnungszeiten ohne feste Zeitfenster zurück. Kleinkinder unter 4 Jahren baden wieder kostenfrei. Das Hallenbad in Biberach hat ebenfalls wieder an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Die maximale Besucheranzahl in den Bädern ist weiterhin reduziert, heißt es weiter.