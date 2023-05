Gaspreisbremse lässt viele Fragen offen

per Mail teilen

Das Hallenbad in Wertheim startet trotz der Energiekrise am Dienstagnachmittag den öffentlichen Badebetrieb. Bezüglich der vorgeschlagenen Gaspreisbremse gibt es noch viele Fragen.

Als eine von wenigen Kommunen will die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) trotz der Energiekrise ihr Hallenbad weiter betreiben. Am Dienstagnachmittag startet der öffentliche Badebetrieb. Nach den Empfehlungen zu einer Gaspreisbremse bleiben noch viele Fragen offen. So sagte der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim Thomas Beier dem SWR, die Umsetzung sei ihm noch völlig unklar.

Schwimmunterricht steht im Vordergrund

Kinder sollen schwimmen lernen, ist der erklärte Wille der Stadtverwaltung. Am Montag hatten bereits die ersten Schulklassen im Hallenbad Schwimmunterricht. Für die Öffentlichkeit öffnet es dienstags und mittwochs jeweils am Nachmittag sowie Samstag- und Sonntagvormittag.

Wassertemperatur runtergeschraubt

"Ein bisschen kalt" finden die Drittklässlerinnen und Drittklässler aus Wertheim das Wasser im Schwimmbecken. 28,5 Grad anstatt 31 Grad, sagt Beier - um Energie zu sparen. Auch die Beleuchtung sei im Zuge der Sparmaßnahmen auf LED umgerüstet worden.

Öffnung der Bäder auch in Weikersheim und Lauda

Auch die Städte Weikersheim und Lauda-Königshofen (beide Main-Tauber-Kreis) betreiben ihre Bäder weiter, vorwiegend für den Schulbetrieb und Schwimmkurse der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).