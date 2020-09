Einige Freibäder haben wegen der warmen Temperaturen weiter geöffnet, in manchen Kommunen starten aber bereits auch die Hallenbäder in die Saison. Unter anderem öffnet am Dienstag das Hallenbad in Eppingen (Kreis Heilbronn). Wegen der Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen, zum Beispiel ist die Besucherzahl begrenzt.