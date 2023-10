Hallenbäder öffnen "bewusst" trotz Energiekrise

Main-Tauber-Kreis: Vielerorts bleiben Hallenbäder dicht - im Main-Tauber-Kreis dagegen starten diese Woche zwei Hallenbäder in die Saison.

In Wertheim und in Lauda geht es ab Montag los. Die Hallenbadöffnungen gibt es allerdings mit Einschränkungen: So haben sich in Lauda die Öffnungszeiten von Sauna und Hallenbad geändert - wegen der Energiekrise. Dort beginnt der öffentliche Badebetrieb am Donnerstag, bis dahin ist das Becken für DLRG-Gruppen und Schulklassen reserviert.

Wertheim habe sich "bewusst" - wie es heißt - für die Öffnung entschieden. Zwar werden Temperaturen und Beleuchtung reduziert, der Hallenbadbetrieb aber soll bleiben, heißt es in der Mitteilung: Kinder sollen schwimmen lernen und Trainings- und Fitness-Kurse stattfinden können.

Ebenfalls geöffnet ist das Hallenbad in Weikersheim. Dort findet vorwiegend Schwimmunterricht der Schulen in der Umgebung statt.

Hallenbad Öhringen bliebt zu - trotz Protesten

In der Region Heilbronn-Franken bleiben einige Bäder den Winter über dicht. Zuletzt entschied beispielsweise der Öhringer Gemeinderat, das örtliche Hallenbad trotz Protesten nicht zu öffnen. Aber auch in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es dieses Jahr kein Anbaden im örtlichen Hallenbad. Offen sind dagegen die Hallenbäder in Heilbronn und dem Stadtteil Biberach. Auch hier gibt es Einschränkungen.